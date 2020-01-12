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Soğuk hava etkisini sürdürüyor - KARS

Ağrı, Kars ve Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

12.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:23
, ve 'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
- Kars
Bir süre önce etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen Kars'ta, doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.
ilçesinde etrafı karla kaplanan 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.
Sarıkamış ilçesinde ise sabah saatlerinde soğuk hava, sis ve kırağı etkili oldu.
İlçede ağaçlar ve diğer bitkiler kırağı tutarken, ormanlık alandaki çeşmeler buzla kaplandı. Binaların çatılarında ve doğalgaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Sabah aralıklarla etkili olan sisten dolayı görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye düştü.
Soğuk hava etkisini sürdürüyor - KARS

Erzurum, Susuz, Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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