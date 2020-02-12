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Soğuk hava hayvanları da olumsuz etkiliyor

Bünyan ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı ve sıfırın altında 20 dereceye ulaşan soğuk hava yaban ve sokak hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

12.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:54Soğuk hava hayvanları da olumsuz etkiliyor
ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı ve sıfırın altında 20 dereceye ulaşan soğuk hava yaban ve sokak hayvanlarını olumsuz etkiliyor.
Yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları ile kuşlar, yol kenarlarında beslenmeye çalışıyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaban ve sokak hayvanlarını kış şartlarından korumak için sık sık doğaya yem ve yiyecek bıraktıklarını belirtti.
Soğuk havanın hayvanları olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Altun, "Bizler belediye olarak sokaktaki can dostlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bireysel olarak da hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve soframızdan artan kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına ayırmalıyız. Onların da bir can taşıdığını unutmayarak duyarlılık göstermeliyiz." diye konuştu.

Özkan Altun, Bünyan, Güncel

Kaynak: AA

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