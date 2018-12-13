Soğuk Hava Kalp Krizi Riskini Artıyor"

13 Aralık 2018 Perşembe 11:31



13 Aralık 2018 Perşembe 11:31

Kış mevsiminde kalp krizi riskinin arttığını belirten Op. Dr. Nüket Yoldaş, özellikle kalp hastalarının soğuk havanın etkisine maruz kalmamaları ve dışarıda vakit geçirirken kendilerini koruyucu önlemler almaları gerektiğini söyledi. Kış aylarında özellikle vücut ısısındaki ani değişimler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Hafta sonu ile birlikte soğuk hava ikliminin etkisini göstermesi ve dünyadaki iklim değişiklikleri nedeniyle yaşanan dengesiz hava şartları kalp hastalarının kalp krizi riskini artırıyor. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Nüket Yoldaş, ani yaşanan soğuk havanın kalp sağlığına olumsuz etkisini ve alınabilecek önlemler hakkında önemli bilgiler verdi."KALP HASTALARI KIŞIN DIŞARIDA ÇOK AZ VAKİT GEÇİRMELİDİR"Soğuğa maruz kalan kalp hastalarının basit bir gribal enfeksiyonun bile önemli bir sağlık sorununa dönüşebileceğini belirten Dr. Yoldaş, "Kış aylarında kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında soğuk hava ve aşırı rüzgar gelmektedir. Soğuk hava ve rüzgar kalp hastaları için riskli olduğundan dikkatli olunmalı. Bu iki faktöre aynı anda maruz kalmak, vücut ısısında ani değişimlere neden olarak kalp krizi riskini de artırmaktadır. Kalp hastalarının kış aylarını da sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan uzak durması çok önemlidir. Özellikle havaların aşırı soğuduğu şu günlerde vücut ısısını korumak için kalın çorap giyilmeli, eldiven ve beresiz sokağa çıkılmamalıdır. Koruyucu tedbirlerle kendimizi korumalıyız. Kış aylarında özellikle akciğer enfeksiyonlarında da artış görüldüğü gerçeğiyle soğuğa maruz kalan kalp hastalarında basit bir gribal enfeksiyon, akciğerleri etkisi altına alacak önemli bir sağlık sorununa dönüşebilir. Bu nedenle kronik kalp hastaları soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara yol açacak soğuk ortamlardan uzak durmalı ve kışın dışarıda çok az vakit geçirmelidir. Hava akımına uzun süreli maruziyet kalp sağlığını önemli ölçüde tehdit ettiğinden, çok soğuk havalarda evde vakit geçirmeleri uygundur. Kalp kapak hastaları, kalp yetmezliği hastaları, koroner arter hastaları ve bypass olan hastalar soğuğa bağlı kriz riski ile karşı karşıyadır, bu nedenle gerekli önlemler almalıdır" şeklinde konuştu."KAPALI ALANLARDA SPOR YAPILMALI" Kalp hastalarının kışın yaptığı fiziksel aktiveler sonucunda göğüs ağrısına maruz kalabileceklerini ifade eden Dr. Yoldaş, "Kışın çok soğuk havalarda damarların büzüşmesi sonucu göğüs ağrıları hissedilebilmektedir. Özellikle kalbiyle ilgili böyle bir sorunu olan ancak bunun farkına varmayan kişiler, havanın güneşli ve sıcak olduğu dönemlerde fiziksel aktivitelerinde herhangi bir sorun da yaşamamaktadır. Ancak bu aktivitelere kışın da devam ettiklerinde kalbin iş yükü de artacaktır. Soğuk havada, açık alanlarda yapılan spor sırasında da ani ölümler meydana gelebilir. Kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişiler kış sporlarından uzak durup salon sporlarını daha akıllıca olacaktır" dedi."ALKOL, KALP KRİZİ RİSKİNİ 10 KAT ARTIRIYOR" Dr. Yoldaş, ayrıca kış aylarında alkol kullanımının kalp krizi riskini 10 kat artırdığını kaydetti. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin kalp sağlığı açısında büyük önem taşıdığının altını çizen Dr. Yoldaş, "Kalp hastaları beslenme programlarına da kış mevsimine göre düzenlemelidir. Hastalar kendileri için uygun dozu aşmayacak şekilde her çeşit besin tüketebilir. Kış aylarında yeterli miktarda C vitamini alınmalı ve kış meyveleri bolca tüketilmelidir. Soğuk havalarda kalori alımına da özen gösterilmelidir. Karbonhidratlar bakımından zengin bir diyet yerine; protein, yağ ve karbonhidrat oranları dengeli bir beslenme şekli benimsenmelidir. Soğuk havalarda yüksek oranda alkol tüketimi kalp krizine yol açan önemli bir nedendir. Alkol vücut ısısında ani değişime neden olarak kalp krizi riskini artırmaktadır. Bu nedenle özellikle kış aylarında alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır." diye konuştu. Bilinçsiz bitkisel ilaç kullanımının da kalp krizini tetikleyen etkenlerden biri olduğunu kaydeden Dr. Yoldaş, kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin hekim kontrolünde olmayan hiç bir ilaç kullanmaması gerektiği sözlerine ekledi.(İHA)