Soğuk Hava Kayserisporlu Futbolcuları da Etkiledi

11 Aralık 2018 Salı 16:40



11 Aralık 2018 Salı 16:40

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi Akhisar maçının hazırlıklarına başlayan Kayserisporlu futbolcuları da etkiledi.Soğuk ve rüzgarlı havada gerçekleştirilen antrenmanda Kayserisporlu futbolculardan Kana Bıyık, Mensah, Chery ve kaleci Lung giydikleri berelerle soğuk havadan korunmaya çalıştı. Futbolcuların uzun bir aradan sonra Kasımpaşa maçında 3 puanı 3 golle alması takımdaki moralleri de yükseltti.Antrenman sırasında futbolcuların keyifli oldukları gözlendi. - KAYSERİ