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Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktıKARS - Kars'ta uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

27.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:54
Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
KARS - 'ta uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ta öğenden sonra başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürken, özellikle yüksek kesimleri olumsuz etkiledi. Kars'a kışın tam anlamıyla geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars'a mevsimin ilk karı yağdı. Şuanda mezra yolundayız. Yoğun bir kar yağışı var. Böyle devam ederse her taraf bembeyaz olacak. Kars'a da tam anlamıyla kış gelmiş olacak" dedi.
Kars-Ardahan karayolu Mezra Köyü mevkinde kar yağışından dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Boğatepe-Göle ve Kars-Digor-Iğdır karayolunda kar ile birlikte etkili olan tipi sürücüleri zor anlar yaşattı.
Öte yandan kar yağışının yüksek kesimlerdi etkili olduğu öğrenildi.
Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Genel

Kaynak: İHA


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