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Soğuk havada derbi coşkusu

Süper Lig'in 16. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe, rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından Vanlı taraftarlar eksi 5 dereceye düşen soğuk havada caddelere döküldü.

22.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:59 Soğuk havada derbi coşkusu
Süper Lig'in 16. haftasında derbi mücadelesinde , rakibi 'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından Vanlı taraftarlar eksi 5 dereceye düşen soğuk havada caddelere döküldü.

Saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayan maçı sarı-lacivertli ekibin 3-1 kazanmasıyla, Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerine çıkan taraftarlar, soğuk havaya aldırış etmeden Beşiktaş'a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı.

Kimi taraftarların da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulunduğu kutlamalarda, kısa süreli gergin anlar da yaşandı. - VAN

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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