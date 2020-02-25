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Soğuk havada kaplıca keyfi

ŞIRNAK'ta, Kato Dağı eteklerindeki kaplıcalara gelenler, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce sıcak suda kaldı.

25.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:50Soğuk havada kaplıca keyfi

ŞIRNAK'ta, Kato Dağı eteklerindeki kaplıcalara gelenler, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce sıcak suda kaldı.

ilçesinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyi gösterirken, soğuk havaya aldırmayanlar 2850 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan kaplıcalara akın etti. Kış aylarının çetin geçtiği bölgedeki kaplıca sularında yüzmeye gelenler; bel ağrısı ve romatizma gibi hastalıklarına çare arıyor.  Yöre sakinlerinden Ercan , Beytüşşebap'taki kaplıcanın Türkiye'de ender görülen kaplıcalardan biri olduğunu ifade ederek, yurt dışından yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Gökçe, "İlçemiz için güzel bir velinimet. Çevrenin düzenlenmesi gerekiyor. Bakım çalışması ile burası çok daha modern bir yer olabilir. Özellikle kış aylarında buraya şifa aramaya gelen çok fazla kişi oluyor" dedi.



Beytüşşebap, Kato Dağı, Gökçe, Güncel

Kaynak: DHA

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