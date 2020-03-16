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Soğuk havada kaplıca keyfi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üstü açık kaplıca soğuk havaya rağmen vatandaşın ilgisini çekiyor.

16.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:00
Soğuk havada kaplıca keyfi
Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde üstü açık kaplıca soğuk havaya rağmen vatandaşın ilgisini çekiyor.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çimenözü (Hamzan) kaplıcaları, karın erimesinin ardından kaplıcaya ulaşımın sağlanmasıyla yöre sakinlerini ağırlıyor.
Üstü açık kaplıcaya gelen vatandaşlar soğuk havada 40 derece sıcaklıktaki kaplıca suyuna giriyor.
İbrahim Uzun şifalı olduğu için kaplıcaya geldiğini belirterek, "Şifalı su olduğu için burayı tercih ediyoruz. Önce çevredeki karın üzerinde kayıyoruz ardından sıcak suya giriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Karlıova, Bingöl, Güncel

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