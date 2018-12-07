Soğuk Havada Sıcak Sohbet

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Sancaklı mahallesine yapılan park projesini incelemeye giden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu hem çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de öğlen arasında çalışanların sofrasına konuk oldu.

Emek en büyük değer

Soğuk havaya rağmen çalışmaların gerçekleştiği alanda yenen yemekte sıcak bir sohbet gerçekleştiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, " Menderes için emek veren park ve bahçeler müdürlüğümüze bağlı ekibimizle Sancaklı'ya kazandıracağımız park çalışmamıza kısa bir mola verdik, öğlen arasında kurdukları sofrada bir araya geldik. Emeğin en büyük değer olduğu bilinciyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kurduğumuz bu birlik ve beraberlikle ilk günden beri Menderes'imiz için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bundan sonra da bu birlik ve beraberlikle çalışmalarımıza devam edeceğiz " dedi.