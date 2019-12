Soğuk havada sıcak su ile duş cilde zarar veriyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, kişilerin, soğuk hava ile birlikte artış gösteren deri kuruluğu ile baş etmek için yaptıkları pek çok yanlış uygulamaya şahit olduklarını belirterek, "Bunların başında; sıcak su ile duş almak, ellerini nemlendirdiğini düşündürdüğü için sık sık el yıkamak, dudakları nemlendirmek için yalamak, cilt tipine ve yaşına uygun olmayan nemlendiriciler kullanımı, güneşin olmadığını düşünerek güneş koruyucuların terk edilmesi gelmektedir." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Demir, bu mevsimde, soğuk havanın ve rüzgarın etkisi ile derinin koruyucu tabakasının bozulduğunu ve deriden su kaybı arttığını, bunun sonucunda deride kuruma meydana geldiğini söyledi.

Demir, cilt kuruluğu devam ettiğinde ve zamanında gerekli önlemler alınmadığında; kuruluğa, deri çatlakları ve tahrişler, kızarıklıklar, deride kalınlaşma ve kabalaşma gibi bulguların da eklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sonuçta çatlaklara bağlı kanama, sızlama ve ağrılar, kuruluğa bağlı olarak da kaşıntı ortaya çıkabileceği gibi deri bütünlüğünün bozulmasının çeşitli mikropların deriye giriş kapısı da olabileceği unutulmamalıdır. Yaş arttıkça derinin su tutma kapasitesi azaldığı için yaşlılarda bu bulgular daha şiddetli olabilir.

Bir diğer önemli nokta ise uzun vadede cilt kuruluğunun deride kırışıklıklara yani erken yaşlanmaya yol açmasıdır. En çok etkilenen alanlar yüz, dudaklar ve ellerimiz olsa da aslında saçımızdan tırnağımıza kadar her bölgede soğuk havanın etkisi görülür. Ayrıca balık pulu hastalığı, sedef hastalığı, atopik egzama, el egzaması, soğuk kurdeşeni gibi soğuk ile tetiklenen hastalıklar başta olmak üzere pek çok cilt hastalığı bu mevsimde kötüleşme eğilimindedir."

Derinin, esnek ve yumuşak bir görünüme sahip olmasını ve ideal su tutma kapasitesine ulaşmasını sağlamak için soğuktan korunması gerektiğini vurgulayan Demir, doğru temizleyiciler ile deri temizliğinin yapılmasının yanı sıra yaşa, deri tipine ve çevresel faktörlere uygun olarak nemlendirilmesinin de son derece önemli olduğunu anlattı.

"Tükürükteki sindirim enzimleri ve bakteriler dudaklara zarar verebilir"

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, ideal bir nemlendiriciden; derinin su tutma kapasitesini artırması, deriden su kaybını azaltması ve derinin koruyucu tabakasını onarmasının beklendiğini belirterek, "Kişilerde; soğuk hava ile birlikte artış gösteren deri kuruluğu ile baş etmek için yaptıkları pek çok yanlış uygulamaya şahit oluyoruz. Bunların başında; sıcak su ile duş almak, ellerini nemlendirdiğini düşündürdüğü için sık sık el yıkamak, dudakları nemlendirmek için yalamak, cilt tipine ve yaşına uygun olmayan nemlendiriciler kullanımı, güneşin olmadığını düşünerek güneş koruyucuların terk edilmesi gelmektedir." diye konuştu.

Bu havalarda alınması gereken önlemlere ilişkin Demir, şu bilgileri verdi:

"Günlük cilt temizliğinde, derinin asidik pH'ının korunmasına yardımcı olan, pH'ı 5,5 ila 7 arasında değişen sindet temizleyicilerin tercih edilmesi, gerçek sabunların sadece kirli deri temizliğine saklanması gerekir. Banyo veya duşta kullanılan su sıcaklığının azaltılması, banyo yağı kullanımı ve banyodan hemen sonra ilk 3 dk içinde hafif ıslak vücuda nemlendiricilerin uygulanması önemli. Ev işlerinde uygun temizlik eldivenlerin kullanılması, bu eldivenlerin içine pamuklu egzama eldivenlerinin giyilmesi ve her el yıkama sonrasında elin uygun nemlendiriciler ile nemlendirilmesi faydalı.

Dudakları yalamaktan, tükürükteki sindirim enzimleri ve bakteriler dudaklara zarar verebileceğinden ve dudak kuruluğunu artıracağından dolayı vazgeçmek, tercihen minumum 15 SPF içeren dudak nemlendiricileri ile dudakları sık sık nemlendirmek gerekir. Kış mevsiminde de olsak yüze, dekolte bölgesine ve el sırtlarına, minumum 15 SPF olan güneş koruyucuların uygulanmasına devam edilmesi önemli."

Demir, soğuktan korunmak için terletmeyen uygun kıyafetlerin seçilmesi ve elleri korumak için eldiven kullanımının da oldukça faydalı olacağına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevsime uygun taze meyve ve sebze tüketilmesi, E vitamininden zengin badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişlerin çiğ olarak tüketilmesi, kırmızı et yerine mümkün olduğunca balığın tercih edilmesi ve yeterli miktarda su tüketilmesi fayda sağlar.

Kış mevsiminin cildimiz üzerine hep olumsuz yönlerinden bahsettik ama kırışıklık, leke, sivilce ve yara izleri, çatlaklar, cildi nemlendirmek için ve yaşlanma ve sarkmalara karşı yapılan kimyasal peeling ile mezoterapi, PRP (Trombositten Zengin Plazma) ve lazer uygulamaları gibi pek çok dermatokozmetik işleminin yapılması için en uygun zaman olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu dermatokozmetik uygulamalar sayesinde olumsuz hava koşullarını avantaja çevirebiliriz."

Kaynak: AA