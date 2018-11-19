Soğuk Havada Sokak Hayvanlarını Unutmadılar

Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinde İstanbul
'dan gezmeye gelen bir grup hayvansever, sokak hayvanları için tahtadan 16 kulübe yaptı.
Bir kafenin bahçesinde yapılan kulübeler, grup üyelerince ilçede farklı bölgelere yerleştirildi.
Grup adına AA muhabirine açıklamada bulunan Onur Kıra, sokak hayvanları için soğuktan korunabilecekleri kulübeler yaptıklarını söyledi.
Sokak hayvanlarının korunmaya çok fazla ihtiyacı olduğunu ifade eden Kıra, yollarda hayvanları görmelerinin ardından korunmaları için kulübe yapmaya karar vererek işe başladıklarını belirtti.
'Sokak hayvanları üşümesin' sloganıyla hareket ettiklerini aktaran Kıra, "Buraya 22 kişilik bir gurupla geldik. 16 kulübe yaptık. Her ay değişik yerlere giderek bu gibi çalışmaları yapmayı planlıyoruz. 'Sokak hayvanları üşümesin' sloganıyla hareket ederek yağmur, soğuk ve aşırı sıcaktan zarar gören sokak hayvanları için özel kulübeleri tamamladık. Bir nevi sokak hayvanları için mini konutlar yaptık. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, diğer vatandaşların da sokak hayvanları konusunda daha fazla duyarlı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.
İstanbul,Demirköy,Kırklareli
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:47