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Soğuk havada Trabzonspor kafilesini bekleyen taraftar, sosyal medyada gündem oldu

Erzurumspor ile kupa maçında karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü soğuk havada evlerinin kapısı önünde bekleyen bir taraftar sosyal medyada gündem oldu.

14.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Erzurumspor'u 5-0'ın rövanşında 4-1 mağlup eden adını yarı finale yazdırdı. Mücadele için 12 Şubat'ta Erzurum'a giden Trabzonspor kafilesini soğuk havada bekleyen genç bir taraftar sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor takım otobüsünün Erzurum'daki güzergahı üzerindeki bir evde oturan taraftar takımının o yoldan geçeceğini öğrenince kapı önünde beklemeye başladı. Erzurum'un karlı ve soğuk havasına aldırmadan Trabzonspor otobüsünün geçmesini bekleyen bordo mavili taraftarın kardeşi o anları fotoğraflayarak Twitter'da paylaştı.

KISA SÜREDE BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Kardeşinin Trabzonspor takım otobüsüne el sallamak için dışarıda beklediğini yazan Şeymanur Kaya'nın Twitter'dan yaptığı o paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

UĞURCAN ÇAKIR KAYITSIZ KALMADI

Bordo mavili taraftarın o görüntülerine Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve kaleci Uğurcan Çakır da duyarsız kalmadı. Genç taraftara ve kardeşine ulaşan Trabzonspor yöneticileri Erzurum maçında kendilerini statta ağırladı.

Karadeniz ekibinin Milli kalecisi Uğurcan Çakır da Twitter hesabından o paylaşımı alıntılayarak "Güzel yürekli kardeşim, tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi" ifadelerini kullandı.

Soğuk havada Trabzonspor kafilesini bekleyen taraftar, sosyal medyada gündem oldu

Erzurumspor Kulübü, Trabzonspor, Spor


HABER YORUMLARI (36)
ALLAH-KURAN-VATAN:Arkadaşlar düşmanı ordaburda aramayın. maalesef ülke olarak birbirimize düşmanız. Farklı takımları tutmakla bile birbirimize tahammül edemiyoruz. Takımlarımız birbiriyle oynarken sanki savaşıyorlar gibi algılıyoruz. Yerli futbolcumuz dururken elin gavurlarına milyon dolarları veriyoruz. Takımlarımız yabancı futbolcularla kaynıyor. Lütfen bırakın artık o takım bu takım yüzünden kapışmayı. Yarın Allahın huzuruna çıktığımızda en ufak şeylerden hesaba çekilecez. dinimiz bir vatanımız bir dilimiz bir
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TİMUR:lazutusların beyinleri hava kararınca ve kar yağınca mucizevi olarak durmaktadır. . yaşamakta, oksijen tüketmekte, otobüs beklemekte olmasına rağmen beyin ölümü gerçekleşmektedir. .
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GRANDE:Keşke Erzurumspor''un bitişik yazıldığını da bilseydin. Erzurum spor değil, Trabzon spor değil :)))
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TRÜF MANTARI:faydalı bir iş için bekle desen beklemez nerde boş iş var bizim millet içinde
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RACO:adamlar oynuyo, adamlar milyonları götürüyo ama derdi bizi alıyo çok garip bir milletiz:)))
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HİLMİ:sen ölsen kimse seni hatırlamaz öl sen öl
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FB Lİ:Bi hamsi akıllı daha işte :))))))))))))
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TS LU:senin gibi en azından gezi zekalı değil
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PAŞA:İLK 6 AY HAMSİ ÖNEMLİ SENİN NEYLE BESLENDİN İLK 6 AY ANANA SOR BİR :)))))))))))
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