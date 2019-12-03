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Soğuk havadan etkilenen inşaat ustaları vinç içinde tenekede yaktıkları ateşle ısınıyor

İnşaat ustalarının vinçte çalışmaları Vinç içinde yakılan ateş Ustalardan Osman Öz'ün konuşması ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

03.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:56
İnşaat ustalarının vinçte çalışmaları
Vinç içinde yakılan ateş
Ustalardan Osman Öz'ün konuşması ARDAHAN - 'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte özellikle açık alanda çalışmak zorunda kalanlar, bir yanda işini yaparken diğer yandan ısınmak için çaba göstermek zorunda kalıyorlar.
Gece sıfırın altında 10 derece soğuk havanın yaşandığı kentte, açık alanda çalışmak zorunda kalanlar güçlük çekiyor.
Karagöl Mahallesindeki inşaat ustaları ise yükseldikleri vinç içine tenekede ateş yakarak bir yandan ısınmaya çalıştı, diğer yandan işini yaptı.
Ustalardan Osman Öz, son günlerde Ardahan'da havaların yeterince soğudu belirterek, "Bizde çareye böyle bulduk. Hem işimizi yapıyoruz, hem de ısınıyoruz." dedi.
Soğuk havadan etkilenen inşaat ustaları vinç içinde tenekede yaktıkları ateşle ısınıyor

Ardahan, Güncel

Kaynak: AA


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