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Soğuk havalar bere, eldiven ve atkı satıcılarına yaradı

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, vatandaşların bere, eldiven ve atkı talepleri artış gösterdi.

06.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:31Soğuk havalar bere, eldiven ve atkı satıcılarına yaradı
Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, vatandaşların bere, eldiven ve atkı talepleri artış gösterdi.

Eskişehir'de ilk karın düşmesiyle birlikte havalar sıfır derecenin altına düştü. Vatandaşlar soğuk havanın etkili olmasıyla, atkı, bere ve eldiven satan işletmelerin yolunu tuttu. Bu durum satıcıların yüzünü güldürürken esnaf Görkem Umut satışların iyi olduğunu söyledi. Havalar ne zaman soğusa bere ve boyunluk satışlarının arttığını söyleyen Umut, insanların şapka takmadıkları zaman başlarının ağrıdığını ve daha kolay hasta olduklarını ekledi.

"Büyük firmalardan daha ucuza satıyoruz"

Öte yandan büyük firmaların ürünlerini daha pahalıya sattıklarını, ama bunun nedenini kiralarının yüksek olması ve çalışanlarının da fazla olmasına bağlayan Umut "Satışlar iyi Allah'a şükür. Hava soğuduğu zaman satışlar iyi oluyor bizim için. Eskişehir gibi soğuk yerlerde insanlar bere kullanıyorlar. Kullanmadıkları zaman başları ağrıyor, kulakları üşüyor. Büyük mağazalar markalarından dolayı daha pahalıya satıyorlar. Onların mağazalarının kiraları da yüksek. Onlara da hak vermek gerek. Biz küçük esnafız ürünlerimizi ilk elden alıyoruz. Tabi onlar ne şartlarda alıyor bilmiyorum, bu yüzden daha ucuza satıyoruz. Benim yerel müşterim zaten orta ve yaşlı kesim olduğu için beni fazla etkilemiyor. Diğer satıcılar, çamaşırcılar olsun diğer esnaflar olsun etkileniyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Güncel

Kaynak: İHA

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