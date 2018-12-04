Soğuk Havalar Kombi Bakımı Önem Taşıyor

Kış mevsimine yaklaştığımız şu günlerde, kombilerin yıllık bakımları önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar yılda en az bir kez yapılması gereken periyodik doğalgaz ve kombi bakımını henüz yaptırmamış olanları uyarıyor. Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta çalışması ve doğalgaz faturasının cebi yakmaması için kış gelmeden kombi bakımının yaptırılması gerekiyor.
Uzmanlar yıl boyu çalışan kombilerin kış aylarında da sorunsuz performans göstermesi için yıllık periyodik bakımın kış gelmeden yaptırılması konusunda uyarıyor. Yılda en az bir kez, sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi önerilen kombi bakımının, işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğinin de altı çiziliyor. Gecikmeden kombi bakımını yaptıranlar, enerji tasarrufu sağlayarak daha az fatura ödüyor. Bu kombilerinin uzun ömürlü ve verimli olmasını da sağlıyor.
Teknoloji perakende sektörünün öncü firmalarından İstanbul Bilişim
'in Genel Müdür'ü Levent Menteşe, kombi ve tesisatının sağlıklı çalışıp uzun ömürlü olması için düzenli olarak bakım yapılması gerektiğine dikkat çekti.
"Bakımsız kombi cep yakar"
İstanbul Bilişim Genel Müdür'ü Levent Menteşe, "Bakımı yaptırılmayan kombi ve tesisatın verimi düşer ve ömrü kısalır. Verimi düşen kombi daha fazla doğalgaz tüketir ve evinizi daha az ısıtır. Bunlar da size soğuk algınlığı ve kabarık doğalgaz faturaları olarak geri döner. Kombilerin kış ayına girmeden bakımlarını yapılması gerekir. Kombinizin bakımını yaptırdığınız takdirde eski kombinizin verimi artar, kombinizin de ömrü uzar. Kombi ve tesisatınızdaki arızalar kış mevsiminin en soğuk dönemlerinde doğalgaz faturanıza yansımaz. Bakımı yaptırılan kombiler sürekli arıza yapmayacağı için size beklenmedik masraf çıkarmazlar. Sonuç olarak daha az doğalgaz faturası ödeyerek daha çok ısınırsınız." açıklamasında bulundu.
"Kombi bakımı faturalarda yüzde 30'a yakın tasarruf sağlıyor"
Her yıl düzenli bir şekilde bakımı yapılan kombilerin daha sağlıklı çalışacağından dolayı hem yüksek fatura gelmesini engelleyeceğini hem de ısınmada bir artış olacağını belirten Levent Menteşe, "Kombi ve petek bakımı yapılması doğalgaz faturalarında yüzde 30 gibi bir tasarruf sağlıyor. Bunun yanında kombi bakımlarının kışa girmeden her yıl yapılması, kombilerin ömrünü uzattığı gibi daha çok ısı vermesine neden olacaktır." dedi.
"Kombi satın alırken yoğuşmalı tercih edin"
Menteşe, "Kombi alırken yüksek verim sağlamasına ve uzun ömürlü olmasına dikkat etmek gerekir. Yakıt tasarrufu ve verimliliği açısından yoğuşmalı kombileri tercih etmek önem taşıyor. Kombi modelleri arasında en yüksek tasarruflu modellerdir. Konvansiyonel kombilerden farklı olarak, doğalgazın yanması esnasında açığa çıkan su buharını da enerji olarak kullanılırlar. Bu nedenle klasik kombilerle kıyaslandığında, aynı miktar gaz ile yüzme 15'e varan oranlarda daha yüksek verim elde edilebilir. Tasarruf ve yüksek performansı bir arada sunan yoğuşmalı kombiler, hem çevre hem de fatura dostudur." diye konuştu.
"Filtre temizliği önem taşıyor"
Aşırı kirlenen ve hasar gören tesisat parçalarının kombinin ömrünü kısalttığını ifade eden Levent Menteşe, "Kombi bakımı sırasında filtre temizliği önem taşıyor. Filtre temizlenmediği zaman sıcaklığı 50 dereceye ayarladığınızda radyatöre giden sıcaklıkta aynı dereceyi bulamazsınız. Bu da kombinin daha fazla yakıt tüketmesine sebep oluyor. Bakımlarda fanların temizlenmesi gerekiyor. Çünkü fanlar zamanla toz aldığı için balans yapar, bu balans da zamanla bozulmalara sebep olur. Aynı zamanda filtrelerin tıkalı olması dolayısıyla sirkülasyon pompası zorlandığı için zamanla sirkülasyon pompaları da arızalanır." diye konuştu.
04 Aralık 2018 Salı 14:20