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Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçendeki Hüdai kaplıcalarında hava sıcaklığı eksi 14 derecelere düşünce, 42 derece sıcak su ile akan termal şelale buz tuttu.

09.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:35Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu
Afyonkarahisar'ın ilçendeki Hüdai kaplıcalarında hava sıcaklığı eksi 14 derecelere düşünce, 42 derece sıcak su ile akan termal şelale buz tuttu.

Gece saatlerinde sıcaklığı eksi 14 derecelere kadar düşen kaplıcalarda bulunan termal şelaleden akan 42 derecede akan suda buz sarkıkları oluştu. Otellerde kalan misafirler sabah saatlerinde termal şelalede oluşan buz sarkıtlarını görünce hatıra fotoğrafı çektiler. Doğa güzelliği oluşturan sarkıklar da turistlere birbirinden güzel fotoğraflar çektirdi.

Fotoğraf çeken kaplıca misafirlerinden Hatice Kahraman ve Hilal Engin manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, "Afyon Hüdai kaplıcaların suları çok güzel şifalı suları var. Bu şelale Pamukkale'ye benzemiş, travertenler oluşmuş. Burada kalıyoruz. Hava soğuk olduğu için bu taraf buz kesmiş diğer taraf da buhar çıkıyor, sular sıcak tavsiye ederiz herkese gelsinler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Sabah, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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