Soğuk Havalarda Diyetisyen, Yaşam Koçu ve Psikolog Talepleri Artıyor

Ayda iki milyon ziyaretçisi bulunan online hizmet platformu Armut üzerinden son bir yılda oluşturulan taleplere göre; Türkiye genelinde psikolog, yaşam koçu ve diyetisyen ihtiyacının arttığı görüldü. Bu artışların havaların soğuduğu aylarla paralellik göstermesi ise dikkati çekti.

Kategori 59 farklı ilden talep alsa da, en çok yaşam koçu talebi gösteren iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Taleplerin en yüksek olduğu ayın Eylül olduğu yaşam koçluğu; yaşam şeklini veya kariyerini, okulunu değiştirmek ya da yaptığı sporu desteklemek isteyenlerin arayışında ilk sıralarda yer alıyor. Aileler ise, yaşam koçluğu hizmetini çocuklarının sınav döneminde tercih ediyor. Yaşam koçu ile bir seans çalışmanın bedeli Türkiye genelinde 230 TL olurken hizmet bedelinin en uygun fiyatlı olduğu ay Mayıs ayı.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 80 farklı ilden gelen psikolog talepleri, geçtiğimiz yıla oranla %128 artış gösterdi. Son bir yıl içinde İstanbul'dan 16 bin 834, Ankara'dan 5 bin 323 ve İzmir'den ise 3 bin 781 talep gelirken, psikolog ihtiyacının Aralık ve Mayıs aylarında diğer aylara oranla artış gösterdiği görüldü. Armut'a gelen psikolog taleplerinin %27'sinin depresyon nedeniyle olduğu gözlemlenirken, evlilik ve aile terapisine olan talebin de %100 büyüdüğü dikkat çekti.