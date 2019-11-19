Soğuk havalarda şifa deposu "menengiç kahvesi"

Kahve kültürünün vazgeçilmez tatlarından menengiç kahvesi, sağlığa olan katkıları, gribe, soğuk algınlığına, kalbe, mideye ve böbreklere iyi gelmesi ile dikkat çekiyor. Bu özellikleri ile bir nevi şifa deposu olan menengiç kahvesi soğuk havalarda daha çok rağbet görüyor.



Türkiye'de özellikle Gaziantep'te tüketilen ve kente gelen yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken menengiç kahvesi hem tadı hem de sağlığa olan faydalarıyla tercih ediliyor. Her mevsim tüketilebilen ve özelikle sağlığa olan katkıları nedeniyle kışın tercih edilen menengiç kahvesi, soğuk algınlığı ile gribe iyi geliyor. Pek çok hastalığın önlenmesine de yardımcı oluyor. Fıstığın olmamışı olarak bilinen çitlembikten yapılan, ülkemizde Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde bulunabilen ve özellikle Gaziantep'te tercih edilen menengiç kahvesi kömürde, ocakta ve sıcak kumda pişirilebiliyor.



Kömürde, ocakta ve sıcak kumda pişiriliyor



Gaziantep'te tarihi Budeyri Han içerisinde bulunan cafede menengiç kahvesi yapan Mevlüt Çaparoğlu, "Menengiç halk arasında çitlembik olarak bilinir. Bu bölgedeki ismi menengiç olan özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep'te çok tercih ediliyor. Bu bölgede fıstığın olmamışı olarak bilinen çitlembik meyvesi toplandıktan sonra önce kurutuluyor sonra da dövülme işlemine tabi tutuluyor. Sonrasında da işlenebilir hale geliyor ve bize geliyor. Biz de bu mengiçleri cezvemize koyarak sütü yada sade olarak kömürde, ocakta yada sıcak kumda pişiriyor ve halkımıza ikram ediyoruz" dedi.



Pek çok faydası var



Menengiç kahvesinin sağlığa önemli katkıları olduğunu aktaran Çaparoğlu, "Menengiç kahvesinin pek çok faydası var. Bu kahvenin yumuşak bir içimi ve farklı bir aroması var. Ayrıca özellikle nefes darlığına ve sindirim sistemine, mideye çok gelir. Kalp ağrılarına, ani felç durumlarına iyi geliyor. İçerisinde pek çok vitamin barındırıyor" ifadelerini kullandı.



Soğuk algınlığı ve gribe iyi geliyor



Menengiç kahvesinin yaz-kış tüketilebildiğini ve kış aylarında daha çok tercih edildiğini söyleyen Çaparoğlu, "Menengiç kahvesi yaz-kış tüketilebiliyor. Özellikle havaların soğuduğu bu günlerde daha çok tercih ediliyor. Bu aylarda soğuk algınlığına ve gribe iyi geldiği için ilgi çekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA