Haberler » Güncel » Soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besliyorlar - Haber

Soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besliyorlar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gönüllü hayvanseverler, havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaklaşık 100 sokak köpeğini besliyor, ihtiyaç duyulanların tedavilerini yaptırıyor.

22.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:24 Soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besliyorlar
'nin ilçesinde gönüllü hayvanseverler, havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaklaşık 100 sokak köpeğini besliyor, ihtiyaç duyulanların tedavilerini yaptırıyor.
Herhangi bir derneğe bağlı olmayan, çeşitli meslek gruplarına mensup gönüllüler ilçe merkezi dışında Korudağ mevkisindeki hayvanları da beslemeye başladı.
Hayvanseverler Zerrin Ekin ve Semra Seyhanaksel, yaptıkları çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ekin, hayvanların aşılarını da yaptırdıklarını belirterek, "Bu besleme ve tedavileri hayvanseverlerin yardımları ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yurt dışından bile bize köpek maması gönderiliyor, bu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bazen günde 100 sokak köpeğini besliyoruz." ifadelerini kullandı.Ayrıca Ekin, bazen günde 20, bazen de iki günde bir 70 kilometrelik alanda gezerek sokak köpeklerini beslediklerini sözlerine ekledi.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:54   Kırşehir'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Haber
14:54   "Lütfi Özkök: Portreler" sergisi 3 Mayıs 2020'ye kadar görülebilecek - Haber
14:53   Ünlü türkücü ceylan, yeğeni nazlıcan arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı - Haber
14:52   Sancaktepe'de ormanlık alandaki yangın - Haber
14:52   Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 15:00:18