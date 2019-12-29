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Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Boğaz'da yüzdü

İstanbul'da bir grup vatandaş soğuk havaya aldırmadan Boğaz'da yüzdü. Denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

29.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:58

Kuzguncuk sahilinde aralarında doktor, mimar, avukat gibi farklı meslek gruplarından kişilerin olduğu 60 kişi, saat 10.00 sıralarında parkta toplanarak soğuk havada Boğaz'da dakikalarca yüzdü.

Soğuk havada yüzenleri görenler ise hem şaşırdı hem de ilgiyle izledi. Özellikle soğuk havalarda denize girmenin vücuda çok faydalı olduğunu belirten vatandaşlar, kış aylarında denize gelerek burada aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler.

"SOĞUKLUĞA BAKMADIM"

Boğaz'da yüzen Hüseyin Sağır, "Kendimi çok daha zinde hissediyorum. Havanın soğukluğuna bakmadım, denizdeki dalgayı görünce içim daha da kıpır kıpır oldu. Bu apayrı bir sevgi yani deniz aşkı, su sevgisi. Bir yerde bir karış su görsek önce biz onu yüzmek için kullanırız. Dolayısıyla erken kalktık buraya geldik, o heyecanla, o sevgiyle. Denizden şimdi çıktık, kendimizi iyi hissediyoruz. Önceki gibi çekingenlik yok, ürperti yok, gayet çok güzel" diye konuştu.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Ercan Yürek ise, "Burada gayet iyi hissediyorum. Çocuklarımız için, gençlerimiz için örnek olmak için buradayız. İnsanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğini burada gösteriyoruz. Sağlıklı beslenme ve uzun yaşam için bu tür aktivitelere herkesi bekliyoruz. Bu grupta nasıl yememiz gerektiğini, nasıl içmemiz gerektiğini, doğal besinlerin bize nasıl fayda sağladığını öğreniyoruz. Bütün herkesi katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Boğaz'da yüzdü

Üsküdar, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA


Yaşam

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