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Soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde satıcılık yapanlar, soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyor.

11.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:24Soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyorlar
'nin ilçesinde satıcılık yapanlar, soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyor.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde satıcılık yapanlar, havanın soğumasıyla özellikle akşam saatlerinde zor anlar yaşıyor. Caddede balık satışı yapan Ekrem Çallı, soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyor. Ekrem Çallı, "Yıllardır yaz kış demeden bulunduğumuz barakada işimizi yapıyoruz. Malum kış geliyor, akşamları soğuk oluyor. Biliyorsunuz kışın en güzel tat ise balık yemektir. Biz de akşam soğuğuna karşı odun sobamızı yakarak satışlarımızı yapıyoruz. Artık odun sobamızı her gün yakıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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