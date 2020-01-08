Haberler » Güncel » Soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okuyan öğrenciye tebrik - Haber

Soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okuyan öğrenciye tebrik

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde soğuk havaya rağmen okulun bahçesinde İstiklal Marşı'nı tek başına okuyan ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Duru Türkmen, Mili Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından tebrik edildi.

08.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:40 Soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okuyan öğrenciye tebrik
'nin ilçesinde soğuk havaya rağmen okulun bahçesinde İstiklal Marşı'nı tek başına okuyan ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Duru Türkmen, Mili Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından tebrik edildi.
Atatürk İlkokulunda öğrenim gören Türkmen'i sınıfında ziyaret eden Çetin, kitap ve boyama seti hediye etti.
Annesi Burcu ve babası Gökhan Türkmen ile Duru'yu makamında kabul eden Belediye Başkanı Murat Gerenli de 7 yaşındaki öğrenciyi örnek davranışından dolayı kutladı.
Görüntüleri sosyal medyada görünce gurur duyduğunu ifade eden Gerenli, "Çok mutlu oldum. Duru kızımızı böyle örnek bir davranışta bulunduğundan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Duru Türkmen ise Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına saygı gösterilmesi için her zaman İstiklal Marşı'nda saygı duruşunda bulunulması gerektiğini belirtti.

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:47   Erdogˆan Putin Go¨ru¨s¸mesinde Libya ve I·dlib O¨ne C¸ıkacak - Haber
10:47   Venezuela Meclisinde Arbede - Haber
10:46   Trump'a Süleymani Gerilimi Bağlamında Erdoğan Sorusu - Haber
10:46   Ayn El Esad Üssü'ne Saldırı Anı Kamerada - Haber
10:46   İran'da Ukrayna Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı Düştü - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:53:55