Haberler » Güncel » Soğuk kış gününde ihtiyaç sahipleri unutulmadı - Haber

Soğuk kış gününde ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği maddi durumu iyi olmayan ailelere, soğuk kış günlerinde odun yardımı yapıyor.

13.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:33Soğuk kış gününde ihtiyaç sahipleri unutulmadı
Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği maddi durumu iyi olmayan ailelere, soğuk kış günlerinde odun yardımı yapıyor.

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile maddi durumu iyi olmayan ailelere, her yıl olduğu gibi bu yıl da odun yardımı yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bağışladığı odunlar, Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Odun Kesim ve Depolama Merkezinde kesilip, paketlenerek ihtiyaç sahibi kimseler için yakacak olarak değerlendiriliyor. Sivas'ta son yılların en yoğun kar yağışının olduğu bu günlerde, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalışan ekipler, yoğun kar yağışı altında odun dağıtmaya devam etti. İhtiyaç listesine göre planlanan odun dağıtımı, yoğun kar yağışı altında devam etti.

Hayat Ağacı Derneği, her bir aileye toplamda yarım ton, piyasa değeri 400 TL civarında olan 10'ar torba odun dağıtıyor. Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliğinde Mart ayına kadar 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye toplam da 1 milyon TL değerinde torbalanmış odun dağıtılması hedefleniyor. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:53:51