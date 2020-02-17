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Soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı.

17.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:40Soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu
'nın ilçesinde soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı.
İlçe genelinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları da ısınabilecekleri mekanları seçerek, olumsuz hava koşullarından korunmaya çalışıyor.
Soğuktan etkilenmemek için ilçe merkezindeki Hürriyet Caddesi'nde bir işyerinin önündeki paspas üzerine yatan köpek, burada 5 yavru dünyaya getirdi.
Sabah saatlerinde yeni doğum yapan köpek ile yavrularını gören duyarlı vatandaşlar, duruma kayıtsız kalmadı. Köpek ve yavrularının üzerini, üşümemesi için bebek battaniyesi ile örten vatandaşlar, daha sonra bir kap içinde süt bıraktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen Belediye ekipleri, köpek ile yavrularını alarak barına götürdü.

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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