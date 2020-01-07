Haberler » Güncel » Soğukla mücadele eden İdlibli çocuklar çamurla eğlendi - Haber

Soğukla mücadele eden İdlibli çocuklar çamurla eğlendi

Suriye'de İdlib'e yönelik bombardımanın sürerken sivillerin sınıra ve sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara akını devam ediyor.

07.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:50 Soğukla mücadele eden İdlibli çocuklar çamurla eğlendi
'de 'e yönelik bombardımanın sürerken sivillerin sınıra ve sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara akını devam ediyor. İdlib'ın Sarmada köyünün batısında bulunan mülteci kapında kötü hava koşullarına rağmen çamurdan resim yapan çocuklar, bir yandan da futbol oynayarak eğlenmeye çalışıyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırıların yoğunlaşmasının ardından bölgede yaşayan ailelerin sınıra yakın bölgelere akını da devam ediyor. Evlerini terk eden sivillerin kamp kurduğu İdlib'de etkili olan şiddetli yağışlar bölgede bulunan kampları da vurdu. İdlib'e bağlı Sarmada köyünün batısında bulunan kamp, şiddetli yağışlar nedeniyle çamur alanına döndü. Elverişsiz hava koşullarına rağmen eğlenmeye çalışan çocuklara yardım eli ise yardım kuruluşlarından geldi. Kampta bulunan çocukları bir araya toplayan yardım kuruluşları çeşitli eğlenceler düzenledi. Eğlenceler kapsamında oyunlar oynayan çocuklar, çamurdan resim yaparak zor şartlara rağmen kısa süre de olsa eğlenceli dakikalar yaşamaya çalıştı.

Kampta yaşayan 16 yaşındaki Ahmet Al Kanim, "Çamurda yaşıyoruz. Durumumuz bu. Ekmek almaya bile çamur içinde gidiyoruz. Bugün gelen ekiple en azından çamurun keyfini çıkardık" dedi. - İDLİB

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34   FIRTINA MİNARESİZ KALAN CAMİNİN KUBBESİNDEKİ KAPLAMAYI UÇURDU - Haber
16:34   BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE KAZA -2 - Haber
16:34   Pistten çıkan uçaktaki yolcular o anları anlattı - Haber
16:34   İİT'den Endonezya'daki sel mağdurları için yardım çağrısı - Haber
16:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:35:37