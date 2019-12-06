Haberler » Güncel » Soğuklar helva satışlarını arttırdı - Haber

Soğuklar helva satışlarını arttırdı

Kütahya'da özellikle kış aylarında vücut ısısını koruyarak hem soğuklardan etkilenmeyi önleyen hem de uzun süre tokluk hissi de veren helvaya talep artmaya başladı.

06.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:12Soğuklar helva satışlarını arttırdı
Kütahya'da özellikle kış aylarında vücut ısısını koruyarak hem soğuklardan etkilenmeyi önleyen hem de uzun süre tokluk hissi de veren helvaya talep artmaya başladı.

Son günlerde satışların büyük ölçüde attığını söyleyen işletme sahibi Rıza Helvacıoğlu, soğuk havalar ile birlikte insanların üşüdüğünü ve enerji ihtiyacı nedeni ile de tahin helvası satışlarının arttığını söyledi.

Helvacıoğlu, "Havaların soğuması ile birlikte insanlar üşümeye başladılar ve enerji ihtiyaçları oldu ve geleneksel 'Tahin Helva' satışlarımız büyük ölçüde arttı. Müşterilerimiz iki katına çıktı. Biz 4 kuşaktır helvacılık yapıyoruz. Benim babamın dedesi bile helvacı idi bende 7 yaşımdan beri helvacılık yapıyorum. Bizim helvalarımızın güzel olmasının nedeni geleneksel türde üretmemiz. Helvalarımızı biz bakır kazanlarda karıştırma yöntemi ile tamamen insan gücü üretiliyor. Kütahya'ya seyahat eden insanlar gittikleri illerde Kütahya'nın yöresel helvasını tattırması ve tavsiye etmesinden sonra bugün Silopi'ye, Şırnak'a, Bitlis'e, Artvin'e kısacası Türkiye'nin dört bir tarafına helva gönderiyoruz. Helva çeşitlerde ise en çok yapılan sade, kakaolu ve antep fıstıklıdır. Biz bunun yanı sıra Kürek Helvası ve çikolatalı helva'da yaparak çeşitlilik yapıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise, kışın vazgeçilmez lezzeti olan tahin helvası aldıklarını, helvayı evlerinden eksik etmediklerini söylediler. - KÜTAHYA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:20 Ağrı'da teröristlerle çatışma; 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı - Haber
11:20 Karadeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldı - Haber
11:20 Kayseri'de FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyede - Haber
11:15 AK Parti'li Bulut'tan gazetecilere ziyaret - Haber
11:15 Darbe gecesi Diyarbakır'daki 198 hakim ve savcıdan sadece 13'ü FETÖ'cü değilmiş - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanların sayısını açıkladı - Haber
10:49 Türkiye'nin ilk madenci korosu Ankara'da konser verecek - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
6.12.2019 11:22:11