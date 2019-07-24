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Soğuksu Milli Parkı, 2 milyonu aştı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı, yılın ilk yarısında 2 milyon 125 bin kişiyle Türkiye'de en fazla ziyaret edilen ikinci milli park oldu.

24.07.2019 10:18 Soğuksu Milli Parkı, 2 milyonu aştı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı, yılın ilk yarısında 2 milyon 125 bin kişiyle Türkiye'de en fazla ziyaret edilen ikinci milli park oldu.
Yakın olması nedeniyle özellikle Başkentliler ve çevre illerden gelenlerin akın ettiği Soğuksu Milli Parkı, Ocak - Haziran dönemini de yoğun geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre 6 ayda 2 milyon 125 bin 552 kişinin ziyaret ettiği Soğuksu Milli Park, Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı'nın ardından ikinci sıraya yer aldı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken Soğuksu Milli Parkı'nın doğal güzellikleriyle her geçen gün daha fazla insanı kendisine çektiğini belirtti.

Kızılcahamam, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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