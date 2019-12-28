Haberler » Güncel » Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı - Haber

Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde soğukta aç kalan Mardin cinsi güvercine taksiciler sahip çıktı.

28.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:46
'ın ilçesinde soğukta aç kalan cinsi güvercine taksiciler sahip çıktı.
Malkara ilçesinde soğuk havada bitkin durumda olduğu gözlenen Mardin cinsi bir güvercin, yeni otogar kavşağı karşısında bulunan İtimat Taksi Durağı'nın camına kondu. Duyarlı taksi çalışanları, aç kalan güvercine yardım eli uzattı. Durağın maskotu haline gelen güvercine 'Şanslı' adı verildi.
Taksi durağı çalışanları olarak, soğuk kış ayında zorda kalan her hayvana sahip çıktıklarını belirten Murat Limon, "Taksi durağımızın camına konan güvercinin bitkin haldeki durumuna çok üzüldük. Daha sonra güvercini içeri alıp, onu besledik. Bir süre sonra kendine geldi. O artık sıcak bir yere kavuştu" dedi.
(Hüseyin Tayyar/İHA)
Soğukta aç kalan güvercin taksi durağına sığındı

Tekirdağ, Malkara, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34   Adana-4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi - Haber
16:34   Ankara kılıçdaroğlu karamolaoğlu ziyaretinden ilk görüntüler - Haber
16:34   Başakşehir 'youtuber? yetiştiriyor - Haber
16:34   Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden açılması için toplanıldı - Haber
16:34   Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:42:17