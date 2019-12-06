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Soğukta kalan yavru kediye öğretmenler sahip çıktı

Muş'un Varto ilçesinde soğukta kalan yavru kediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenler sahip çıktı.

06.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:11Soğukta kalan yavru kediye öğretmenler sahip çıktı
'un ilçesinde soğukta kalan yavru kediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenler sahip çıktı.

Kar yağışı ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği Varto'da annesini kaybeden bir yavru kedi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sığındı. Burada kediye süt ve mama veren öğretmenler, yavru kediye sahip çıktı. Kediye 'Pamuk' ismini veren öğretmenler, onu sevmeyi de ihmal etmiyor. Mili Eğitim Müdürlüğüne gelen ziyaretçileri de karşılayan Pamuk, kısa sürede eğitim camiasının maskotu haline geldi. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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