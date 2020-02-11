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Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde soğuk havada otobüs durağına sığınan köpeğin üzerine duraktaki vatandaşlar şal örttü.

11.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:10
'un ilçesinde soğuk havada otobüs durağına sığınan köpeğin üzerine duraktaki vatandaşlar şal örttü.
Ulugazi Mahallesi'nde Samsun Öğretmenevi önündeki otobüs durağına sığınan köpeği gören vatandaşlar, üşememesi için arayışa girdi.
Bir kadın şalını titreyen köpeğin üzerine sararken, başka bir kadın da belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.
İlkadım Belediyesi ekipleri gelerek, köpeği üzerindeki şal ile hayvan barınağına götürdü.
Duraktaki vatandaşlar, hayvanların da can taşıdığını vurgulayarak, kış şartlarında üşüyen ve acıkan sokak hayvanlarına duyarlı olunması gerektiğini belirtti.
Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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