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Soğukta titreyen yoksula üzerindeki montunu ve kazağını çıkarıp giydirdi

İzmir'de, yaşam savaşı verdiği kaldırımda üzerinde yazlık kıyafetle soğukta titreyen evsiz yoksula üzerindeki montu ve kazağı çıkarıp veren yardımseverin iç ısıtan görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

07.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:40 Soğukta titreyen yoksula üzerindeki montunu ve kazağını çıkarıp giydirdi
'de, yaşam savaşı verdiği kaldırımda üzerinde yazlık kıyafetle soğukta titreyen evsiz yoksula üzerindeki montu ve kazağı çıkarıp veren yardımseverin iç ısıtan görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şair Eşref Bulvarında bir binanın kenarında yazlık kıyafetleriyle soğukta titreyen yoksulu gören iki arkadaş tepkisiz kalmadı.
Biri üzerindeki montu ve kazağı çıkardı, diğeri ise bu kıyafetleri yoksula giydirdi. İki arkadaş daha sonra yoluna devam etti.
Vatandaşların, evsiz yoksulu kıyafetleriyle sevindirdikleri o anları ise yoldan geçen bir kişi cep telefonuyla kaydetti.
İzleyenlerin içini ısıtan kayıtta, yoldan geçenlerin şaşkınlığını yansıtan kareler de görülüyor.

Çankaya, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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