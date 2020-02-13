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Soğuktan ayakları donan atı kurtarmak için seferber oldular

Hakkari'de karda mahsur kalan ve ayakları donan sahipsiz at, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

13.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:25Soğuktan ayakları donan atı kurtarmak için seferber oldular
'de karda mahsur kalan ve ayakları donan sahipsiz at, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası yolunda karda mahsur kalan ve soğuktan ayakları donan sahipsiz at için harekete geçti. Yaklaşık 2 metre karın bulunduğu bölgeye yaya olarak giden veterinerler, dondurucu havaya adeta meydan okudu. Uzun uğraşların ardında atın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, ayakları donan ve karda yarı baygın yatan atı beraberinde götürdükleri bir brandanın üzerinde sürükleyerek ana yola kadar getirdi.

Burada ilk tedavisi yapılan sahipsiz ata yem verildi. Duyarlı vatandaşlardan Yeni Mahalle sakini Osman Cindioğlu, örnek bir davranış sergileyerek ata sahip çıkıp, sahibi bulanana kadar ahırında besleyeceğini söyledi.

Hakkari Belediyesi Veteriner Sağlık Tekniker Fatih Çiftçi ve beraberindeki ekip, bu örnek davranıştan dolayı duyarlı vatandaş Osman Cindioğlu'na teşekkür ederek, atın tüm tedavilerini yapmaya devam edeceklerini ifada etti. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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