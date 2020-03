Soğuktan donma tehlikesi geçiren "leylekler" için yetkililer seferber oldu

Soğuktan donma tehlikesi geçiren "leylekler" için yetkililer seferber olduBALIKESİR - Leyleklerin göç yollarının kavşağında bulunan Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde leylek seferberliği yaşandı. Gece sıfır dereceye kadar düşen soğuk hava dolayısı ile donma tehlikesi geçiren leylekler için Balıkesir Üniversitesi ve Sındırgı Belediyesi yetkilileri alarma geçti. Leylekleri ile ünlü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde leylekler Sındırgı Belediyesi tarafından takip ediliyor. Hava şartlarındaki değişkenlik, erken göç eden leylekleri de olumsuz etkiliyor. Soğuk havalarda donma tehlikesi ile karşılaşan leylekler belediye ekiplerince takip ediliyor. Duyarlı bir vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçen Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri leyleklerin görüldüğü Sındırgı - Simav yolu Yusufçamı yol ayrımına giderek kontrolünü gerçekleştirdi. Leyleklerin soğuktan etkilenmesine karşın belirli bir süre uçamadıkları tespit edildi.Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne konu hakkında bilgi verilirken mevcut durumda uçup uçamadıklarının kontrolü istendi. Ekipler ana yol üzerinde leyleklerin her hangi bir zarar görmemesi adına tarlalara doğru leyleklerin uçmasını sağladı. Bütün leyleklerin uçabildiği görüldükten sonra ekipler yolunan devam etti.Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yıldıray Gürlek " Balıkesir Üniversitesi veterinerlik fakültesi ile görüştük. Leyleklerin uçup uçamadıklarının kontrol edilmesi gerektiğini söylediler. Ekiplerimiz gereken hassasiyeti göstererek yanlarına çok yaklaşmadan kontrolleri sağladı. Şimdilik olumsuz bir durum yok. Doğal şehrin simgesi leyleklerimizin korunması için takibimizi sürdüreceğiz " şeklinde konuştu.Doğal yaşama saygısı ve yaptığı çalışmalar ile takdir toplayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Doğal şehrimizin simgesi leyleklerimiz Sındırgı'mıza geldiler. Tabi ki Sındırgı göç yolunda olan bir yer. Doğal şehrin en narin en kibar ve çabuk ölebilme ihtimali yüksek olan bir hayvanı leylek. Bundan dolayı da insan yaşamına en uygun alan Sındırgı olduğunu düşünüyoruz. Leylek bir şehrin belediye binasının üzerinde yaşıyorsa, çok rahat burada insanlarda yaşayabilir. Bizler bu göç yolu üzerinde olduğumuzdan kaynaklanan sebeple geçen yıl kurban bayramında dahi elektirk hatları üzerine konan leylekler ölmesin diye elektrikleri kesen bir ilçeyiz. Onları koruyabilmek için belediye binasının projesinde leylek yuvasını da inşa eden bir belediye olduğumuzdan dolayı onlara sahip çıkıyoruz. Tabi kış bu yıl vardı, yoktu, gitti geldi. Bir düzensizlik yaşandı. Hayvanlarda erken geldiler. Şu an itibari ile ilçemize geldiler ama biraz kırağı düştü, soğuk olduğundan dolayı donma tehlikesi üzerine onlara hemen veteriner hekimlerimiz müdahale ettiler. Çok şükür herhangi bir sıkıntıları yok. Şu anda yine uçmaya başladılar. Doğal şehrin semalarında şehrimize güzellik katmaya devam ediyorlar. Sındırgı leyleklerle güzel. " dedi.

