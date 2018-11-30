Soğuktan Donmak Üzereyken Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarışldı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da dün aniden düşen hava sıcaklıkları sonrası etkili olan soğuk, rüzgar ve yağışlı hava Taksim Meydanı'ndaki yerli ve yabancı birçok vatandaşa zor anlar yaşattı.

SOKAKTA KALDIĞI TESPİT EDİLEN BİR VATANDAŞ, BELEDİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Bazı vatandaşların rüzgar dolayısıyla yürümekte güçlük çektiği görülürken, yağışlı hava dolayısıyla şemsiye kullanan vatandaşların şemsiyeleri de şiddetli rüzgardan dolayı kırıldı. Öte yandan soğuk havada sokakta kaldığı tespit edilen yaşlı bir vatandaş da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından alınarak, korunaklı bir yere götürüldü. Yaşlı adam donmaktan son anda kurtarıldı.