Soğuktan Etkilenen Düzensiz Göçmeni Mehmetçik Kurtardı

Van
'ın Başkale
ilçesinde soğuktan etkilenen Afganistan
uyruklu düzensiz göçmeni Mehmetçik kurtardı.
6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Sultançayır
Karakol Komutanlığı ekipleri, İran
sınırında bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Takip sırasında bir süre ilerleyen kişinin daha sonra hareketsiz yattığını fark eden askerler, durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Donmak üzereyken ambulansla hastaneye kaldırılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Başkale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.
Afganistan, Başkale, Van, Güncel
Kaynak: AA