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Soğuktan etkilenen kedilere Bolu Belediyesi kapılarını açtı

Bolu'da soğuktan etkilenen iki kedi Bolu Belediyesi'ne sığındı.

30.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:02Soğuktan etkilenen kedilere Bolu Belediyesi kapılarını açtı
'da soğuktan etkilenen iki kedi Bolu Belediyesi'ne sığındı. Başkan Özcan'ın talimatıyla belediye girişine konulan kedi evinde kalan kediler, belediyenin adeta bekçileri oldu.

'nin en soğuk illeri arasında yer alan Bolu'da dondurucu soğuktan etkilenen iki kedi, Bolu Belediye binasına sığındı. Çalışanlarının durumu belediye yönetimine iletmesi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla kediler için belediye girişine kedi evleri konuldu.

Sıcak ortamın keyfini sürüyorlar

Su ve mama verilen kediler kısa sürede belediyenin sevgilisi haline geldi. Çalışanların "Osman" ve "Duman" adını verdiği iki kedi gün boyu sıcak ortamın keyfini birim birim gezerek sürdürüyor.

Artık onlar da belediye personeli

Belediye personelleri ise Osman ve Duman'a büyük ilgi gösteriyor. Artık mesai arkadaşı gibi gördükleri kediler için yaka kartı bile hazırlayan çalışanlar, kedilere gözleri gibi bakarak mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. - BOLU

Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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