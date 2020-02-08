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Soğuktan etkilenen köpeğin üzerine battaniye örten hayvansever güvenlik kamerasında

Kayseri'de kuyumcu dükkanının önünde yatan ve soğuktan etkilenen sokak köpeğinin üzerine bir hayvanseverin battaniye örtmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

08.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:45
'de kuyumcu dükkanının önünde yatan ve soğuktan etkilenen sokak köpeğinin üzerine bir hayvanseverin battaniye örtmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Yürümekte zorluk çeken bir sokak köpeği, merkez ilçesi Sarraflar Çarşısı'nda bulunan kuyumcu dükkanın önüne yattı.
Bu sırada çarşıdan geçen kişinin, köpeğin soğuktan etkilendiğini görünce bir mağazadan aldığı battaniyeyle üzerini örttü.
Hayvansever, daha sonra bir tavukçudan aldığı tavuk parçalarıyla da köpeğin karnını doyurdu.
Duyarlı vatandaşın sokak köpeğine sahip çıktığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Soğuktan etkilenen köpeğin üzerine battaniye örten hayvansever güvenlik kamerasında

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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