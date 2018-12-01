Soğuktan Muhtarına Kapısına Sığındı

Kırklareli
'nde soğuk hava şartları nedeniyle Kula
köyüne sığınan Elmabaş Patka ördeği koruma altına alındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de uyarılarının ardından Trakya
genelinde soğuk hava etkisini iyice göstermeye başladı. Soğuk hava koşulları nedeniyle ördekgiller familyasından olan Elmabaş Patka, Kırklareli'nin Kofçaz
ilçesine bağlı Kula köyüne sığındı. Köye sığınan Elmabaş Patka, Köy Muhtarı Hüseyin Ünsal
tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
yetkililerine teslim edildi.
Elmabaş Patka ördeğinin, yapılacak rehabilitasyonunun ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi. - KIRKLARELİ
Trakya Bölgesi,Kula,Kırklareli
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:08