01 Aralık 2018, 11:08
»»

Soğuktan Muhtarına Kapısına Sığındı

Soğuktan Muhtarına Kapısına Sığındı

Kırklareli’nde soğuk hava şartları nedeniyle Kula köyüne sığınan Elmabaş Patka ördeği koruma altına alındı.

Kırklareli'nde soğuk hava şartları nedeniyle Kula köyüne sığınan Elmabaş Patka ördeği koruma altına alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de uyarılarının ardından Trakya genelinde soğuk hava etkisini iyice göstermeye başladı. Soğuk hava koşulları nedeniyle ördekgiller familyasından olan Elmabaş Patka, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Kula köyüne sığındı. Köye sığınan Elmabaş Patka, Köy Muhtarı Hüseyin Ünsal tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Elmabaş Patka ördeğinin, yapılacak rehabilitasyonunun ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi. - KIRKLARELİ Trakya Bölgesi,Kula,Kırklareli
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:08