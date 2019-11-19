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Soğuktan üşüyen yavru kediler aracın motorundan çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde soğuktan üşüyen iki tane sokak kedisi aracın motorundan çıktı.

19.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:53Soğuktan üşüyen yavru kediler aracın motorundan çıktı
'nın ilçesinde soğuktan üşüyen iki tane sokak kedisi aracın motorundan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde soğuktan üşüyen yavru kediler aracın içine girdi. aracının kaputu açınca gördüğü manzara karşısında şaşıran Muammer Kurt isimi vatandaş yavru kedileri gördü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurt, " Bursa'ya yolculuk yapmak için sabah evden çıkar çıkmaz aracımın yağını ve suyunu kontrol etmek istedim. Baktım soğuktan üşümüş halde duran kedi yavruları var. İyiki aracıma bakmak aklıma gelmiş, yavru kedilere birşey olsaydı çok üzürdüm. Kedileri sahiplendim artık güvendeler" dedi. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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