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Soğuktan üşüyen yavru köpeklere gazeteciler sahip çıktı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıra yapılan askeri sevkiyatları takip eden gazeteciler, yolda buldukları, soğuktan titreyen 2 yavru köpeğe sahip çıktı.

08.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:07Soğuktan üşüyen yavru köpeklere gazeteciler sahip çıktı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'ın ilçesinde sınıra yapılan askeri sevkiyatları takip eden gazeteciler, yolda buldukları, soğuktan titreyen 2 yavru köpeğe sahip çıktı.

TSK'nın Türkiye-Suriye sınırına yaptığı askeri sevkiyatı takip etmek için Reyhanlı ilçesinde bulunan gazeteciler, yolda 2 yavru köpek gördü. Köpeklerin aşırı soğuktan üşüdüklerini  fark eden gazeteciler, ısınması için köpekleri araçlarına aldı. Daha sonra da barınağa götürülmek üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü arayan gazeteciler, köpekleri gelen ekibe teslim etti. Bu arada birinin kulağından yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine zabıta ekipleri, kutuya koydukları köpekleri önce veteriner hekime daha sonra da hayvan barınağına gönderdi.



Reyhanlı, Hatay, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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