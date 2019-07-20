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Söğüt-Eskişehir ve Söğüt-Bilecik yolu için sıcak asfalt müjdesi

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt-Eskişehir ve Söğüt-Bilecik karayolunun sıcak asfalt yapılabilmesi için çalışma dosyasını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduğunu açıkladı.

20.07.2019 12:54 Söğüt-Eskişehir ve Söğüt-Bilecik yolu için sıcak asfalt müjdesi
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt- Eskişehir ve Söğüt- Bilecik karayolunun sıcak asfalt yapılabilmesi için çalışma dosyasını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduğunu açıkladı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçim tebrik ve teşekkür ziyaretlerine Söğüt'ten başlayan Devlet Bahçeli'ye, Söğüt-Eskişehir ve Söğüt-Bilecik yolunu aktardığını belirten Başkan İsmet Sever, Bahçeli'nin planlanan yatırımların ve yapılacak hizmetlerin takipçisi olacağını söylediğini aktardı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Başkanımız Devlet Bahçeli gibi Söğüt sevdalısı liderlerimiz başımızda olduğu sürece, çok yakında yeni müjdeler vereceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
İsmet SEVER, Eskişehir, Bilecik, Söğüt, Yaşam

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