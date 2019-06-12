12.06.2019 14:06
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Söğüt Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstü onarım bekliyor

Söğüt Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstü onarım bekliyor

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki kaymakamlık binası önünde bulunan ve bakımsızlığı ile dikkat çeken Atatürk büstü onarılmayı bekliyor.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki kaymakamlık binası önünde bulunan ve bakımsızlığı ile dikkat çeken Atatürk büstü onarılmayı bekliyor.

Söğüt merkez Orta Mahallesi, 1, Zafer Caddesi üzerinde bulunan Söğüt Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstü ve arkasında bulunan figürler bakımsızlıktan dökülüyor. Söğüt halkı bu duruma tepki gösterirken, alınan bilgilere göre kaymakamlığın 1 yıldır tadilat üzerinde çalışma yapıldığı ve bu çalışmalarda sona gelinerek, en kısa zamanda büstün onarılacağı öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Osmanlı Devleti, Bilecik, Mustafa Kemal Atatürk, Söğüt, Güncel