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Söğüt'te 4 kaçak yapının yıkımı ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi

Söğüt'te 4 kaçak yapının yıkımı ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldiMUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımı, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle 2 gün ertelendi.

27.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:01
'te 4 kaçak yapının yıkımı ertelendi, ekipler 'a yöneldi
MUĞLA - Muğla'nın ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımı, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle 2 gün ertelendi. Ekipler, yıkımı kararlaştırılan 1 kaçak yapı için Bozburun Mahallesi'ne hareket etti.
Muğla'da 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ile Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler olmak üzere bin 351 imara aykırı yapı için yıkım kararı çıkartıldı. Bu kapsamda Marmaris'te bulunan 585 kaçak yapı için yıkım süreci başlatıldı. İlk etapta kırsal Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerindeki 56 yapının yıkılması planlandı. 50 yapı sahibinin 15 gün önce yürütmeyi durdurma kararıyla 30 günlük ek süre almasının ardından, Söğüt'teki 4 ve Bozburu'ndaki 1 yapı olmak üzere 5 binanın yıkımı kararlaştırıldı.
Pazartesi günü planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen 4 yıkım için Söğüt Mahallesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın direnişiyle karşılaştı. Jandarma ve zabıta eşliğinde kırsal mahalleye gelen ekipler, yıkımı yapılacak binalarda etüt çalışmalarını tamamladı. Sahanın iş makinelerinin çalışmasına uygun olmaması nedeniyle, yıkım 2 gün sonraya ertelendi.
Söğüt'teki 4 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından, ekipler bugün için yıkımı kararlaştırılan 1 imara aykırı binayı yıkmak için Bozburun Mahallesi'ne hareket etti.
Söğüt'te 4 kaçak yapının yıkımı ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi

Marmaris, Bozburun, Söğüt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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