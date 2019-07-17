17.07.2019 12:51
Haberler» Yaşam» Haber

Söğüt'te çay ocağı ve çay bahçeleri denetlendi

Söğüt

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren 15 kahvehane, 5 çay ocağı ve 3 çay bahçesi denetlendi.

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren 15 kahvehane, 5 çay ocağı ve 3 çay bahçesi denetlendi.

Söğüt Belediyesi Zabıta Amirliği ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Yapılan denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, genel temizlik, mekan iç dekorasyonları, fiyat tarifeleri, sigara içilmez levhaları, çalışanların hijyen belgeleri, oyun kağıdı, tavla ve okey takımlarının temizliği kontrol edildi. Çay servislerinde kullanılan bardak ve malzemelerin temiz tutulmasıyla ilgili ikazlarda bulunuldu. İşletme sahiplerine işyerlerinin taşıması gereken hijyenik kurallar olmak üzere işletme içi ve dışı ile ilgili yasal mevzuatlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Zabıta, Söğüt, Çay, Yaşam

Son Dakika Haberleri
13:10   Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Vali Nayir'e ziyaret
12:58   Yıkılma tehlikesi bulunan evde çocuklarıyla birlikte yaşama tutunmaya çalışıyor
12:52   Çeltikçi halkı bozuk yollarından dertli
12:51   Söğüt'te çay ocağı ve çay bahçeleri denetlendi
12:49   Bilecik'te katı atık tesislerinde inceleme gezisi
12:47   Eskişehir'de 'Yüz Okuma Teknikleri' semineri
12:38   (Özel) Okula gidemeyen 8 yaşındaki Azeri kızı, yardım bekliyor