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Söğüt'te koronavirüs tedbirleri toplantısı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

19.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:56
Söğüt'te koronavirüs tedbirleri toplantısı

Bilecik 'in Söğüt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Kaymakam Murat Öztürk başkanlığında yapılan toplantıda, virüsten korunma yolları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, koronavirüs ile ilgili alınan tedbir ve önlemlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.


Kaymakam Öztürk, koronavirüse karşı korunma yollarının başında panik oluşturulmadan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kuralına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız resmi açıklama dışındaki bilgilere itibar etmemelidir. Alınan kararlar, hepimizin can güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Halkımızın da konuya duyarlılığını ve desteğini bekliyoruz."

Toplantıya, Belediye Başkanı İsmet Sever ve Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Albay Mehmet Baykal ile kurum amirleri katıldı.

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Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Murat Öztürk, Bilecik, Söğüt, Güncel

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