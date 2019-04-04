Söğüt'te Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Söğüt
ilçesinde etkinlik düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Murat Öztürk
, Yaşar Musaoğlu İlköğretim Okulunda otizmli çocuklar ile ailelerin katıldığı programda, otizmin bir engel olmadığını belirtti.
Ailelerin farkındalığı yakaladığı zaman çocukların gelişmelerinin daha farklı olacağını ifade eden Öztürk, bundan sonraki süreçte otizm ile ilgili çalışmaları hızlandırıp, ailelere rehberlik edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından etkinlik, otizmli öğrencilerin hazırladıkları serginin gezilmesi ve farkındalık oluşturulmak amacıyla otizmli çocukların ellerini boyayarak beyaz bir beze el izlerini bırakmaları ile son erdi.
Murat Öztürk, Söğüt, Güncel
Kaynak: AA