Söğütalan Mahallesi Hizmetlerden Memnun

154 Mahalle Projesi ile mahallelerinin yepyeni olduğun belirten Muhtar Süleyman Şahsi, yapılan tüm hizmetler için Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gün geçtikçe büyüyen altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmek adına il genelindeki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Söğütalan Mahallesi'nde imara yeni açılan sokağa ek kanalizasyon hattı döşeme işi gerçekleştirdi. Yapılan ilavenin, daha önce 154 Mahalle Projesi ile modern ve sağlıklı hale getirilen ana hatta bağlanmasıyla birlikte bu bölgede yer alacak hanelerin altyapı gereksinimleri karşılanmış oldu.

"Son altyapı işimiz de tamam"

Söğütalan Mahalle Muhtarı Süleyman Şahsi, "Mahallemizim hem alt hem de üstyapısı MASKİ tarafından komple yenilenmişti. Yeni yeni evlerin yapılmaya başladığı kısımlarda küçük bir hat ihtiyacı doğdu. Sağ olsun ekipler mahallemizin son altyapı işini de tamamladılar. Eskiden sürekli hatlarda patlak ve sorun yaşanırdı. Şuan hiçbir sıkıntımız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ'nin yaptığı hizmetlerden çok memnunuz ve devamını bekliyoruz. Mahalle sakinlerimiz ve şahsım adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.