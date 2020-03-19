Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Söğütlü Belediyesi halk pazarında maske ve eldiven dağıttı - Güncel

Söğütlü Belediyesi halk pazarında maske ve eldiven dağıttı

Söğütlü Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarındaki esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.

19.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:52
Söğütlü Belediyesi halk pazarında maske ve eldiven dağıttı
Söğütlü Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarındaki esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.
Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, halk pazarındaki esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldığını kaydetti.
Özten, dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceğini dile getirerek, "Bu konuda ilaçlama ekiplerimiz ve diğer ekip arkadaşlarımz hazır." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koray Oktay Özten, Söğütlü, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Güncel
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Loading