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Söğütlü Belediyesi muhtarlara temizlik çantası dağıttı

Söğütlü Belediyesi, muhtarlara içerisinde maske, kolonya, ıslak mendil, peçete ve dezenfektanın yer aldığı çanta dağıttı.

09.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:36
Söğütlü Belediyesi muhtarlara temizlik çantası dağıttı
Söğütlü Belediyesi, muhtarlara içerisinde maske, kolonya, ıslak mendil, peçete ve dezenfektanın yer aldığı çanta dağıttı.
Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede çalışmaların sürdüğünü belirtti.
İlçe merkezinin ve tüm mahallelerin yanı sıra kamu kurumlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğini aktaran Özten, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların da ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.
Muhtarların bu süreçte önemli görevler yaptığını dile getiren Özten, kendilerine maske, kolonya, ıslak mendil, peçete ve dezenfektanın yer aldığı çanta hediye ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Koray Oktay Özten, Söğütlü, Güncel
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