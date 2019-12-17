Haberler » Güncel » Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği - Haber

Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteğinde bulunulduğu bildirildi.

17.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:10Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyesi'ne hibe araç desteğinde bulunulduğu bildirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileriyle belediyede düzenlenen protokol töreninde konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, iş makinesi parkını imkanları dahilinde genişletmeye devam ettiklerini söyledi.
İlçede yürütülen altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ağır tonajlı bir silindir hibe desteği aldıklarını anlatan Özten, Bakan Murat Kurum ve emeği geçen personele teşekkürlerini iletti.
Heyet, törenin ardından iş makinesini inceledi.

Koray Oktay Özten, Söğütlü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:37 Muz akımına Edirneli ciğerci de katıldı - Haber
13:37 Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı - Haber
13:37 Yabancı öğrenciler, mültecilere yönelik ayrımcılığı sahneye taşıdı - Haber
13:36 Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı - Haber
13:32 Yeşilboğaz'dan Başkan Seçer'e 'insan hakları' teşekkürü - Haber
12:14 TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
17.12.2019 13:38:10